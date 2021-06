Berlin - Ein Großaufgebot der Polizei hat am Donnerstag bis in die Nacht sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Spandau und Falkensee vollstreckt. Zwei Männern im Alter von 28 und 29 Jahren wird vorgeworfen, seit mehreren Jahren einen gewerbsmäßigen Handel mit gefälschten hochpreisigen Modeprodukten zu betreiben. Nach Angaben der Polizei dauerten die vorherigen Ermittlungen über Monate an.

Um 14 Uhr begannen über hundert Einsatzkräfte mit der Durchsuchung der Wohnanschriften, sowie der Geschäfts- und Lagerräume in den Ortsteilen Spandau, Wilhelmstadt, Haselhorst und einer Aufenthaltsanschrift in Falkensee. Auch ein Auto der Tatverdächtigen wurde durchsucht.