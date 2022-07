In Berlin-Neukölln ist offenbar in der Nacht zu Sonntag gegenüber der Hasenheide ein Mann überfallen, ausgeraubt und mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Bauch gestochen worden. Wie Reporter von vor Ort berichten, brach der Mann zwischen geparkten Autos zusammen. Dort wurde er offenbar von Ersthelfern versorgt, unter anderem von alarmierten Polizisten, bis Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr eintrafen. Der Verletzte wurde laut Zeugen in ein Krankenhaus transportiert, heißt es. Erneut soll ein Mangel an RTWs bestanden haben.

