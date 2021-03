Berlin - Wegen einer Gasausströmung ist die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen nach Berlin-Hellersdorf ausgerückt. In der Tangermünder Straße sei eine große Gasleitung undicht und Gas ströme aus, sagte ein Feuerwehrsprecher gegen 8 Uhr. Die Feuerwehr ist vor Ort und räumt die ersten Häuser. Straßen sind gesperrt und die dortige Tram in dem Bereich eingestellt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

Mehr in Kürze.

#Gasausströmung in #Hellersdorf Bei Bauarbeiten wurde in der #Tangermünder_Straße eine #Gasleitung beschädigt. Wohngebäude durch @Berliner_Fw geräumt, Brandschutz wird sichergestellt, Straße gesperrt, Straßenbahnlinie unterbrochen. Weitere Infos folgen... @VIZ_Berlin @BVG_Tram — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 5, 2021