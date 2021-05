Berlin - Ein Fußgänger ist in Berlin-Hellersdorf nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag die Tram-Gleise an der Kreuzung Nossener Straße/Riesaer Straße überqueren wollen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei wurde er von der Bahn erfasst. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er kurz danach an seinen Verletzungen.

In #Hellersdorf kam es zu einem #Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Die #Technische_Hilfeleistung und #Medizinische_Rettung wurden eingeleitet. Wir versorgen mehrere verletze Personen. Weitere Einsatzkräfte sind auf der Anfahrt. Update folgt... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2021

Fünf weitere Personen, darunter der Fahrer der Straßenbahn, erlitten nach Angaben der Feuerwehr einen Schock. Die Riesaer Straße, durch die auch die Straßenbahnlinien M6 und 18 führen, wurde für die Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.