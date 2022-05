Nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am Donnerstagabend ist ein Hertha-Fan durch einen anderen Fußballfan angegriffen und schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich gegen 23 Uhr im Kreuzungsbereich Rominter Allee/Olympische Straße in Westend. Die Berliner Polizei sucht nun Zeugen.

Der Hertha-Fan war Zeugenaussagen zufolge mit dem Fahrer eines schwarzen BMW Kombi mit Rostocker Kennzeichen (HRO) an der Kreuzung in Streit geraten. Als der 55-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen wollte, soll der bislang unbekannte Beifahrer des BMW, der ein Oberteil mit dem Vereinslogo des Fußballvereins Hansa Rostock getragen haben soll, ausgestiegen sein und dem Hertha-Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Hertha-Fan erlitt schwere Kopfverletzungen

Der Hertha-Fan stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf der Straße auf, wodurch er schwere Kopfverletzungen erlitt. Der mutmaßliche Täter soll zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der BMW-Fahrer soll über die Olympische Straße in Richtung Reichsstraße davongefahren sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzen in ein Krankenhaus

Die Kriminalpolizei fragt nun:

Wer hat die Tat am 19. Mai 2022 gegen 23 Uhr beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer hat Fans des FC Hansa Rostock in Verbindung mit einem schwarzen BMW Kombi mit Rostocker Kennzeichen gesehen? Wer hat Fotos oder Videoaufzeichnungen von der Tat vorliegen und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer 030 4664-271100 oder 030 4664-271010, per E-Mail an dir2k1dd@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.