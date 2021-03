Berlin - Eine 87-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Zehlendorf am Steuer ihres Autos gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin um 12.50 Uhr auf der Potsdamer Straße in Richtung Wannsee unterwegs, als sie vermutlich auf Grund ihres gesundheitlichen Zustandes die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Die Frau sei mit ihrem VW Golf plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem 37-jährigen Autofahrer zusammengestoßen. Da die Rentnerin offenbar mit einem Fuß immer noch das Gaspedal durchdrückte, fuhr sie weiter über den Mittelstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Erst auf dem dahinterliegenden Gehweg kam sie nach einer Kollision mit einen Lichtmast zum Stehen.

Zeugen und Retter reanimierten die Frau ohne Erfolg

Der 37-jährige Autofahrer sei nach dem Unfall sofort zu der Seniorin geeilt. Der Polizei zufolge konnte er erkennen, dass sie regungslos und ohne erkennbare Vitalfunktionen auf ihrem Fahrersitz saß. Mit einem weiteren Zeugen habe er die Frau aus dem Auto geholt, um sie wiederzubeleben. Alarmierte Rettungskräfte setzten die Reanimation fort. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie einen Herzinfarkt erlitten.

Der Unfallort war bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Autofahrer verliert im Tegeler Tunnel das Bewusstsein

Kurz darauf ist am Donnerstag verunglückte auf der Stadtautobahn in Tegel ein Autofahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme im Tunnel. Der 57-Jährige verlor hinter der Anschlussstelle Waidmannsluster Damm die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte der Polizei zufolge gegen die Seitenwand des Tunnels, anschließend raste er mit überhöhter Geschwindigkeit weiter bis zur Anschlussstelle Holzhauser Straße.

Dort soll er gegen die rechte Seitenplanke der Abfahrt gefahren sein, bevor er zum Stehen kam. Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer, der hinter dem Verunglückten fuhr, leistete bei dem bewusstlosen Mann Erste Hilfe. Anschließend brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.