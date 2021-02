Viernheim - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch neun Labradorwelpen samt Muttertier aus der Hundebehausung eines Hobbyzüchters gestohlen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Südhessen hervor. Der Hobbyzüchter hatte in der Vergangenheit bereits Welpen verkauft. Vor einigen Wochen sahen sich Fremde auf seinem Grundstück unangemeldet um. Womöglich stehen sie im Zusammenhang mit dem jetzigen Diebstahl. Für die Tat wurden zwischen 21.30 Uhr und 5.30 Uhr das verschlossene Hoftor sowie die Tür zum Hundehaus gewaltsam geöffnet. Während die Hundebabys vermutlich in ihrem Waschkorb weggetragen wurden, dürfte die Mutter mit Futter weggelockt worden sein.

Foto: Polizeipräsidium Südhessen Diese Hundewelpen wurden gestohlen.

Bei den fünf Wochen alten Hundebabys handelt es sich um drei Rüden und sechs weibliche Tiere. Das Muttertier ist viereinhalb Jahre alt und hat, ähnlich wie die Welpen, ein schokobraunes Fell. Auffallend sind die intensiven bernsteinfarbenen Augen der reinrassigen Hündin. Die Polizei Viernheim bittet um Mithilfe: Hinweise zu dem Fall nimmt sie unter der Telefonnummer 06204/93770 entgegen.