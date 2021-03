Berlin - Die Berliner Polizei hat am Dienstag Bilder aus Überwachungskameras der BVG veröffentlicht, die vier junge Männer in einer U-Bahn zeigen. Die abgebildeten Verdächtigen sollen in der Nacht zum 21. Oktober 2019 mehrmals den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben haben. Einer der Männer habe beim Verlassen des Zuges eine Seitenscheibe des Waggons eingetreten.

Nach Angaben der Polizei sollen sich die Taten in einem U-Bahn-Waggon der Linie U5 am Bahnhof Kaulsdorf Nord ereignet haben. Obwohl in dem Zug weitere Fahrgäste saßen, hätten die gesuchten Unbekannten immer wieder den sogenannten Deutschen Gruß gezeigt. Die Polizei sucht nun nach den Zeugen, die die Taten beobachteten.

Foto: Polizei Berlin Die vier gesuchten Männer essen und trinken in der U-Bahn.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen zwischen 18 und 25 Jahre alt sind. Wer sie kennt, wird gebeten, sich bei der Berlin zu melden. Hinweise werden unter der Berliner Telefonnummer 4664 953 311 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.