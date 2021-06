Berlin - Bei Löscharbeiten in einer Hochhauswohnung in Lichtenberg hat die Berliner Feuerwehr nach Informationen der Berliner Zeitung eine leblose Person entdeckt. Der Brand war am Samstagabend in der Paul-Junius-Straße in Fennpfuhl ausgebrochen. 42 Einsatzkräfte waren vor Ort, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Nähere Angaben machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Der @Berliner_Fw wurde ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus gemeldet. Personen sollen eingeschlossen sein. Wir sind mit 42 Einsatzkräften unterwegs. Infos folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2021