Ein Autofahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend in Hohenschönhausen vor der Berliner Polizei geflüchtet. Wie die Berliner Polizei am Montagmorgen bestätigte, kam der offenbar stark alkoholisierte Fahrer eines Audi A3 auf dem Wartenberger Weg, kurz nach der Unterführung einer Bahnstrecke, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem steilen Straßengraben.

Nach ersten Informationen attackierte der Mann sofort die Beamten und leistete heftigen Widerstand. Ein Polizeisprecher gab an, dass der Mann einen Schlagstock bei sich geführt haben und „aggressiv“ gewesen sein soll. Selbst am Boden soll er sich noch erheblich gegen die Festnahme gewehrt haben, so Zeugen. Der schlussendlich überwältigte Mann wurde von Notfallsanitätern behandelt. Ihm sollen die Augen ausgespült worden sein.

Der Mann wurde zu einem Gefangenentransporter gebracht, wo er sich immer noch seiner Festnahme widersetzt haben soll. Er wurde in eine Gefangenensammelstelle verbracht, wo ihm Blut abgenommen wurde, heißt es. Innerhalb weniger Minuten sollen über ein Dutzend Polizeibeamte in Uniform und zivil an der Einsatzstelle gewesen sein. Nach Informationen der Berliner Zeitung ermitteln die eingesetzten Beamten auch, ob der Mann allein im Fahrzeug saß. Der Wagen wurde anschließend sichergestellt. Der mutmaßliche Verkehrsrowdy muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.