Berlin - In der Vincent-van-Gogh-Straße in Hohenschönhausen ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Feuer auf einem Balkon eines Hochhauses gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 1:30 alarmiert. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte soll eine Kerze das Feuer ausgelöst haben.

Der Bewohner hatte noch versucht, das Feuer zu löschen, was ihm offenbar nicht gelang. Die Feuerwehr löschte die Reste und brachte den Bewohner vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.