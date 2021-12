In der Nacht zu Donnerstag verlor der Fahrer eines Porsche Cayenne in Neukölln die Kontrolle über seinen Luxus-SUV. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und rammte mehrere Absperrgitter am Hermannplatz. Diese wurden teils aus der Verankerung gerissen, flogen durch die Luft und landeten mitten auf dem Hermannplatz. Der Fahrer stieg nach Angaben von Zeugen aus, schaute sich das Ausmaß des Unfalls an und entfernte sich dann zu Fuß von der Unfallstelle. Er hinterließ ein riesiges Trümmerfeld.

Der Porsche verlor in der Zwischenzeit diverse Betriebsflüssigkeiten. Die Feuerwehr musste großflächig Bindemittel streuen. An den historischen Gittern waren mehere Fahrräder angeschlossen. Diese wurden bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschoben und kalt zusammengeschweißt. Der hochwertige Wagen wurde für ein Fachkommissariat der Polizei sichergestellt. Die Beamten prüfen auch, ob das Fahrzeug zuvor gestohlen wurde. Ein im Wagen gefundener Schlüssel soll nach Informationen von vor Ort nicht zum Fahrzeug passen.

Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Die BSR musste angefordert werden, um die Fahrbahn zu reinigen. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer und eventuellen weiteren Insassen des Porsche.