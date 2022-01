Berlin - Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Berlin nach zwei Tatverdächtigen, die am 15. Dezember 2019 einen schweren Raub begangen haben sollen. Wie die Ermittler am Montag mitteilen, suchten die weiterhin unbekannten Männer an dem Tag, gegen 3.30 Uhr, die Lobby des Hotel Ameron Berlin Abion Spreebogen in der Straße Alt-Moabit auf und bedrohten zwei Hotelmitarbeiter in der Rezeption mit einer Schusswaffe. Sie forderten die Herausgabe von Wertsachen.

Unter dem Eindruck der Bedrohung kamen die beiden Angestellten dieser Aufforderung nach und konnten die Tatverdächtigen anschließend nur dabei beobachten, wie sie Bargeld aus einem Safe entwendeten. Danach flüchteten die Täter durch den Kleinen Tiergarten in Richtung Lübecker Straße. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen über zwei Jahre nach der Tat um Mithilfe.

Tatverdächtiger 1 circa 30 bis 35 Jahre

circa 175 bis 180 cm groß

kräftige Statur/ wirkte breit gebaut

auffälliger Gang mit steifem Oberkörper

sprach gutes Deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent

trug dunkle Bekleidung, Jacke, Jeans, Wollmütze, helle bläuliche Handschuhe

mit rotem Stofftuch teilmaskiert

Tatverdächtiger 2 cicra 35 bis 40 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

schmale Gestalt

sprach gutes Deutsch mit leicht osteuropäischen Akzent

komplett schwarz gekleidet;

Oberteil mit weißem „BOSS“-Aufdruck;

Winterjacke, Mütze, Handschuhe

mit hochgezogener Kapuze und schwarzen Stofftuch / Schal teilmaskiert

Polizei Berlin Dieses Bild veröffentlicht die Polizei Berlin vom Tatverdächtigen 2.

Die Ermittler fragen Wer kennt die abgebildeten Personen, kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort beziehungsweise Wohnort der Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die die Täter überführt werden können, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro ausgelobt. Die Belohnung sei ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehöre, teilt die Polizei mit. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273130 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.