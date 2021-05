Berlin - Bei einem Autounfall in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zu Samstag drei Personen verletzt worden. Die Kollision auf dem Buckower Damm sei auf Grund eines Autorennens entstanden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Eine Person sei deutlich zu schnell gefahren und mit dem Auto eines Ehepaars kollidiert. Alle drei Personen wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen liegen zur Stunde noch nicht vor.

