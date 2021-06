Berlin - Nach einer nächtlichen Razzia der Polizei Berlin in dem Hotel „Panorama“ in Berlin-Charlottenburg wollen die Ermittler am Dienstagvormittag Ergebnisse bekannt geben. Dies sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Bei der Durchsuchung, die am späten Montagabend begann und die ganze Nacht dauerte, geht es um den Verdacht des illegalen Glücksspiels. Im Einsatz waren fast 300 Polizeikräfte, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Nach ersten Informationen wurden 160 Zimmer auf zehn Geschosse sowie der Keller des Hotels am Adenauerplatz in der Nähe des Kurfürstendamms durchsucht. Ob es Festnahmen gab, war am Morgen noch nicht bekannt.