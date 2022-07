Gegen 5 Uhr in der Nacht rammte ein Fahrer eines Kleinwagens an der Kreuzung Berliner Straße/Ecke Granitzstraße im Bezirk Pankow einen massiven Ampelmast.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Die Rüstgruppe der Feuerwehr konnte den Fahrer nach einer Stunde aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde in diesem Zeitraum von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt.

Der Autofahrer wurde zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsermittlungsdienst wird die Ermittlungen zur Unfallursache übernehmen. So lange bleibt der Bereich gesperrt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.