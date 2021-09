Berlin - Ein 29-jähriger Mann afghanischer Staatsangehörigkeit hat am Samstagnachmittag in Berlin eine schwere Messerattacke verübt und zwei Menschen verletzt, einen davon lebensgefährlich. Die Ermittler prüfen nach der Tat im Ortsteil Wilmersdorf einen islamistischen Hintergrund.



Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, soll der Mann am Samstag gegen 13.30 Uhr im Bereich einer Grünanlage in Wilmersdorf, Prinzregentenstraße Ecke Güntzelstraße eine dort tätige 58-jährige Landschaftsgärtnerin zunächst angesprochen haben. Er soll sich mutmaßlich daran gestört haben, dass sie als Frau arbeitete. Anschließend soll er ihr unvermittelt mehrere gezielte Messerstiche in den Hals versetzt und sie dadurch lebensgefährlich verletzt haben. Wie der Ermittler am Sonntag mitteilen, soll er während der Attacke laut gerufen haben. Was genau, ist bisher unklar. Ein zu Hilfe eilender 66-jähriger Mann soll von dem Tatverdächtigen ebenfalls durch Halsstiche schwer verletzt worden sein. Beide kamen in Krankenhäuser und verblieben nach Operationen dort stationär. Der Tatverdächtige konnte von eintreffenden Polizeikräften am Tatort festgenommen werden.

Staatsanwaltschaft: Täter war den Behörden nicht als Gefährder bekannt

Heute wird ein 29j zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt. Er soll gestern in #Wilmersdorf eine Frau & einen Mann mit gezielten Halsstichen schwer verletzt haben. Eine mögliche islamistische Motivation der Tat wird geprüft.

Pressearbeit durch @GStABerlin

^tsm pic.twitter.com/DDDamuJupG — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 5, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, sagt der Berliner Zeitung auf Anfrage, der Mann sei den Behörden zuvor nicht als Islamist bekannt gewesen, auch nicht als Gefährder oder besonders schwerer Straftäter. „Wir haben Hinweise auf eine Gemengelage aus psychischen Auffälligkeiten und einer islamistischen Motivation“, so Martin Steltner. Die Gesinnung des mutmaßlichen Täters werde jetzt weiter geprüft. Die Ermittler werten hierfür frühere Äußerungen, die der 29-Jährige beispielsweise im Netz getätigt haben soll, aus.

Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte die psychische Erkrankung des seit 2016 in Deutschland aufhältigen Beschuldigten bei der Tatbegehung eine Rolle gespielt haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft und der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermitteln umfassend zu den Einzelheiten der Tat und den Tathintergründen, auch unter dem Blickwinkel eines möglichen islamistisch motivierten Angriffs. Der Beschuldigte soll im Laufe des Sonntags einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden.