Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Dietzhausen bei Suhl in Thüringen wird seit dem 6. Juli vermisst. Aktuell liegen der Polizei Hinweise vor, wonach er sich in Berlin aufhalten könnte. Laut Öffentlichkeitsfahndung ist der Jugendliche in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli spurlos aus dem Wohnhaus der Eltern verschwunden. Alle Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Landespolizeiinspektion Suhl bittet daher nun auch Berlinerinnen und Berliner um Mithilfe.

So sieht die vermisste Person aus:

Weibliches Erscheinungsbild, feminine Frisur, 1,77 m groß, kräftige Gestalt.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste schwarze Kleidung sowie eine Brille und führte einen kleinen schwarzen Gitarrenkoffer mit sich.

Rückfragen und Hinweise bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 3690

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx