Kloster Lehnin/Berlin - Die Brandenburger Polizei sucht seit mehreren Tagen nach einer vermissten 13-Jährigen. Weil die Ermittler das Mädchen bisher nicht finden konnten, veröffentlichte die Behörde am Montag ein Foto von Chiara. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sie sich mittlerweile in Berlin aufhält, so die Polizei.

Das 1,55 Meter große Mädchen wird seit dem 29. Dezember vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde es zuletzt gegen 11.25 Uhr in Kloster Lehnin, Ortsteil Rädel, an der Hauptstraße gesehen. Anschließend verschwand Chiara L. spurlos. Das heißt: Sie hat sich nirgends abgemeldet und sich auch telefonisch nicht gemeldet. Laut Polizei hat Chiara blonde, schulterlange Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie eine graue Winterjacke, eine dunkelblaue Adidas-Hose mit weißen Streifen und weiße Schuhe.

Polizei suchte bereits in einem Waldstück nach der Vermissten

Die 13-Jährige leidet nach Angaben der Polizei an einer Erkrankung, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. „Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem die Absuche eines Waldstücks, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten“, erklärte Polizeisprecher Torsten Sander. Als mögliche Aufenthaltsorte sollen neben Berlin auch Falkensee und Dresden in Betracht kommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, dringend, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter (03381) 5600 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.