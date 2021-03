Berlin - Eine Katze hat am Sonntag vier Stunden vor einer Polizeiwache in Prenzlauer Berg gesessen und lautstark miaut. Dies teilte die Polizei am Montag auf dem Nachrichtendienst Twitter mit. Das Tier habe gehumpelt und sei daher der Tiersammelstelle in Lichtenberg übergeben worden. Dort warte sie nun auf ihren rechtmäßigen Besitzer.

Diese süße Mieze🐱saß gestern Abend lautstark mauzend ganze 4 Std. vor unserem #A16. Da sie leicht humpelt, wurde sie vorsorglich der Tiersammelstelle #Lichtenberg übergeben & kann dort von ihren rechtmäßigen Besitzern abgeholt werden.

