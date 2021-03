Berlin - Bei einem Kellerbrand in einem achtgeschossigen Wohnhaus in der Siriusstraße in Altglienicke sind eine 20-jährige Frau und ein 73 Jahre alter Mann von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. Der Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

#Brand in #Altglienicke

#Brand in #Altglienicke

Dort wurde der @Berliner_Fw in der #Siriusstraße ein #Kellerbrand gemeldet. Die ersten Kräfte haben den Brand bestätigt und die #Brandbekämpfung eingeleitet. 26 Kräfte sind im Einsatz. Darunter auch die #FF_Rudow #FF_Altglienicke Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 8, 2021

Das Feuer in der Siriusstraße war aus noch unbekannter Ursache am Dienstagmorgen in einem Kellerverschlag des Hauses ausgebrochen. Durch den Brand drang Rauch in das Treppenhaus. Die Feuerwehr war mit 26 Rettungskräften im Einsatz.