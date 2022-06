Im Berliner Regierungsviertel hat die Polizei am Freitagabend fünf junge Männer und Frauen festgenommen, die die Fassade des Bundeskanzleramtes mit Parolen bemalt haben sollen. Dabei soll es sich um Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ handeln. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fiel den Einsatzkräften kurz nach 18 Uhr am Freitag eine Vierer-Gruppe auf, die mit dem Pinsel Parolen auf die Fassade malte – den Rest der Wandfarbe hätten die jungen Menschen über die Wand verteilt.

Kurz darauf sprühte ein weiterer junger Mann eine Parole an die Fassade auf der Nordseite des Kanzleramts. Die Polizei nahm schließlich insgesamt fünf Männer und Frauen im Alter von 21 bis 26 Jahren fest.

Aktivisten „vermissen Klimakanzler“

Die Aktivisten brachten nach eigenen Angaben große Vermisstenanzeigen um das Kanzleramt an. „Wir suchen den Klimakanzler! Er wurde zuletzt gesehen im September 2021 während des Bundestagswahlkampfs. Sein Name ist Olaf Scholz, er ist 64 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß. Um Hinweise wird dringend gebeten, da die unwiederbringliche Zerstörung der Lebensgrundlage der Menschheit kurz bevorsteht“, habe in den Vermisstenanzeigen gestanden. Ein weiterer Verdächtiger soll wenig später auf der Nordseite ebenfalls die Frage „Wo ist Olaf?“ mit einer Farbdose gesprüht haben.

Nach Feststellung der Personalien wurden sie freigelassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an dem Regierungsgebäude verantworten, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen führe der Staatsschutz beim Landeskriminalamt.