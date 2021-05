Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren gegen 17 Uhr auf der Rudolf-Rühl-Allee frontal ineinander gefahren.

Ersten Erkenntnissen vom Unfallort zufolge hatte der Fahrer eines Ford Fiesta offenbar an einem Bahnübergang die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr gefahren. Mindestens vier Personen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Die genaue Unfallursache ermittelt der Verkehrsunfalldienst vor Ort. Die Rudolf-Rühl-Allee bleibt zwischen An der Wuhlheide und der Köpenicker Straße am Abend vorerst gesperrt.