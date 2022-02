In Berlin-Köpenick hat es in der Nacht zu Montag in einem Wohnwagen und in einer Laube gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilt, kam es zu dem Feuer in de Azaleenstraße. Vor Ort soll die Wasserversorgung unzureichend gewesen sein. Daher sei ein Tanklöschfahrzeug aus Marzahn angerückt, so Reporter von vor Ort. Nach Angaben der Feuerwehr kam auch ein Mehrzweckboot zum Einsatz.

#Brand in #Köpenick

Es brannten Wohnwagen und Laube in der #Azaleenstraße.

Ein Druckgasbehälter soll in Sicherheit gebracht worden sein. 40 Feuerwehrleute waren bei dem Brand, der bereits vollständig gelöscht worden ist, im Einsatz, heißt es.