Berlin - Ein Linienbus der BVG ist in der Müggelheimer Straße in Köpenick am Montagabend, gegen 20 Uhr, verunfallt. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort verlor der Busfahrer offenbar die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er in den Haltestellenbereich einer Straßenbahn und riss über eine Strecke von 65 Metern Schilder, Geländer, Teile eines Wartehäuschens und einen beleuchteten Werbeträger um.

Warum der Fahrer die Kontrolle über den BVG-Bus verlor, ist noch unklar. Er könnte zuvor medizinische Probleme gehabt haben, denn er kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste aus dem Bus blieben unverletzt. Auch darüber hinaus gab es offenbar keine Personenschäden. Am verunfallten Gelenkbus und an der Haltestelle sind nach ersten Erkenntnissen hohe Sachschäden entstanden. Der Bus konnte schließlich unter schwierigen Bedingungen geborgen werden, die Unfallstelle war nach drei Stunden geräumt.