Berlin - In der Nacht zum Sonntag hat sich ein per Haftbefehl gesuchter Motorradfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei in Köpenick geliefert und dabei einen Unfall verursacht. Nach aktuellen Erkenntnissen wollten die Beamten den Motorradfahrer kontrollieren, da die Kennzeichenabfrage ergeben hatte, dass der Halter des Motorrads per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin versuchte der Motorradfahrer vor der Polizei zu flüchten.

Die Verfolgungsjagd soll sich über eine länger Distanz gezogen haben, bis der Motorradfahrer schließlich auf der Oberspreestraße auf der Höhe des Köllnischen Platzes verunglückte und schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Der Unfallfahrer wurde noch vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Motorradfahrer sollen nun diverse Anzeigen und offenbar ein direkter Haftantritt erwarten.