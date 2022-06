Die Berliner Feuerwehr und die Polizei sind am Dienstagnachmittag nach Köpenick zu einer Wohnung alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat gegen 14.10 Uhr eine 54 Jahre alte Frau die Wohnung ihres Bekannten, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Oberspreestraße befindet. Sie fand den 60-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen vor.

Die Rettungskräfte brachten den Mieter in ein Krankenhaus, wo er auf einer Intensivstation aufgenommen wurde. Die Polizei Berlin geht von einem Verbrechen aus. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts hat die Mordkommission des LKA die Ermittlungen übernommen.

Da der Verletze sich nicht in Lebensgefahr befindet und sein Zustand sich langsam verbessert, hoffen die Ermittler, ihn bald befragen zu können.