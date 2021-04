Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick ist in der Nacht zu Samstag eine Frau schwer verletzt worden. In der Wohnung der Frau hätten Einrichtungsgegenstände gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Verletzte wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, waren 46 Einsatzkräfte vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

#Brand in #Köpenick

#Brand in #Köpenick

In der #Alfred_Randt_Straße brannte eine Wohnung im 1. OG eines 10-gesch. Wohngebäudes. Einsatzkräfte der @Berliner_Fw retteten eine schwer verletzte Person, brachten sie in eine Klinik. Der Brand wurde schnell gelöscht. 46 Kräfte waren 1,5 h im Einsatz #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 17, 2021

Auch in Wilmersdorf hat es in einer Wohnung in der Nacht zu Samstag gebrannt. Dies teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Konstanzer Straße gerufen. Offenbar hatten auch hier Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar.

#Update

#Update

Es brannten #Einrichtungsgegenstände einer Küche im 2.OG eines 5-gesch. Wohngebäudes. Eine Person wurde durch Einsatzkräfte der @Berliner_Fw rettungsdienstlich versorgt und in eine Klinik transportiert. Wir waren 2,5 h im Einsatz, der jetzt beendet ist. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/JlE74bY5va — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 16, 2021