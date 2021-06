Berlin - In Kreuzberg hat ist ein Mann in der Nacht zu Montag Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 34-Jährige gegen 0.30 Uhr am May-Ayim-Ufer unterwegs, als er von einem jungen Mann aus einer Gruppe heraus nach Zigaretten gefragt wurde.



Als der Gefragte verneinte, bedrohte ihn der Mann mit einem Klappmesser, heißt es. Plötzlich wurde er von einer anderen Person von hinten auf den Kopf geschlagen und ging zu Boden. Die Täter erbeuteten Geld und eine Basecap.

Berliner Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Alarmierte Einsatzkräfte wurden bei der Absuche der Umgebung auf eine fünfköpfige Gruppe aufmerksam und nahmen einen 21-Jährigen fest, der von dem Opfer als Tatverdächtiger wiedererkannt wurde, so die Polizei. Bei ihm wurde auch das genutzte Messer beschlagnahmt.

Darüber hinaus trug ein 17-Jähriger das abgenommene Basecap, teilt die Polizei mit. Der 21-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben. Die übrigen Begleiter mussten sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und konnten dann ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.