In Berlin-Kreuzberg ist es in der Nacht zu Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, kam es an der Oranienstraße Ecke Alexandrinenstraße zum Kreuzungscrash zwischen der Fahrerin eines BMW und dem Fahrer eines Quad.

Das Quad landete demnach auf der Seite, der Fahrer wurde heruntergeschleudert und lag beim Eintreffen der Retter mehrere Meter entfernt auf der Straße. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert, heißt es.

Die Fahrerin des BMW soll unverletzt geblieben sein, stand jedoch offenbar unter dem Eindruck des Geschehenen. Die Feuerwehr barg das Quad, welches aber erheblich beschädigt wurde, so Zeugen. Auch der BMW soll im Frontbereich beschädigt worden sein. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache. Die Ampel war zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar nicht in Betrieb.