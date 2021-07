Berlin - In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht zu Montag mehrere Autos gebrannt. Die Feuerwehr erreichten gegen 0.50 Uhr mehrere Anrufe über brennende Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Ecke Lindenstraße / Franz-Klühs-Straße. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte standen sechs Autos in Flammen.

#Pkw_Brand in Kreuzberg.

Auf einem Parkplatz brannten 6 Pkw. Eine Ausdehnung auf weitere Pkw konnte durch einen schnellen Einsatz von mehreren C-Rohren unter Nutzung von Druckluftschaum verhindert werden. Wir waren mit 22 Kräften vor Ort. #GoodJob#EstuK pic.twitter.com/u4yleicz9h — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 5, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

22 Feuerwehrleute waren im Einsatz, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Die Brandursache ist noch ungeklärt, es wird allerdings von Brandstiftung ausgegangen.

Etwa zwei Stunden später brannte am Einsteinufer in Berlin-Charlottenburg ein Kleintransporter. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Fahrzeug sei ein Totalschaden, hieß es.