Berlin - Die Berliner Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag zu einem Brand in die Hedemannstraße nach Kreuzberg ausrücken. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auf Anfrage der Berliner Zeitung hieß es, dass drei Kellerverschläge in Brand geraten seien. In vier Treppenhäusern des Wohnhauses entwickelte sich sehr starker Rauch.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. „Verletzt wurde zum Glück niemand. Wir musste nur eine jüngere Mieterin auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersuchen“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei in Berlin ermittelt.

Wir sind aktuell in der #Hedemannstraße im Einsatz. Dort brennt es in einem Wohngebäude. Wir sind mit fast 90 Einsatzkräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 9, 2021