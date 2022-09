In Berlin-Kreuzberg ist es am Mittwochmorgen an der „Zeltstadt“ Skalitzer Straße/Wiener Straße am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Wohnungslosen gekommen. Drei Männer wurden festgenommen und mit einem Gefangenentransporter in eine Gefangenensammelstelle transportiert.

Wie Reporter von vor Ort berichten, wurde eine Person noch am Ort des Geschehens von Notfallsanitätern versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.