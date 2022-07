Junge Männer schlagen brutal auf ihr Opfer ein: Mit einem Bild dieser Szene aus einer Überwachungskamera eines Hotels fahndet die Berliner Polizei nach drei Unbekannten, die wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischen Erpressung gesucht werden. Die mutmaßlichen Räuber sollen am 8. September 2021 um 23.50 Uhr im Park an der Spree an der Mühlenstraße in Friedrichshain drei Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren überfallen haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Täter sollen das Trio zunächst nach Zigaretten gefragt haben. Nachdem dies verneint worden war, sollen sie Geld gefordert haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen sie dem 17-Jährigen einen Schraubendreher in den Bauch gedrückt haben, so die Polizei weiter. Anschließend hätten sie gemeinsam auf den Jugendlichen eingeschlagen und eingetreten, wodurch er Schwellungen im Gesicht erlitt.

Als ein Freund des Geschlagenen zur Hilfe eilte, sollen die gesuchten Verdächtigen ihn mit einem Messer bedroht haben. Die drei Überfallenen flüchteten daraufhin zu einem nahegelegenen Hotel, wo sie von den Räubern eingeholt und zusammengeschlagen wurden. Einer von ihnen soll dem zweiten 17-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei dieser sich eine Verletzung am Auge zuzog, die später in einem Krankenhaus genäht werden musste. Den Tatverdächtigen gelang die Flucht.

Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hoffen sie nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung: Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 unter der Telefonnummer 0304664573300 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter 0304664571100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.