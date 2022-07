Eine Seniorin ist am Dienstagmorgen bei einem Überfall in Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Die 75-jährige Fußgängerin war nach Angaben der Berliner Polizei um 7.45 Uhr auf einem Gehweg an der Pankstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Radfahrer angesprochen wurde. Als die Frau kurz abgelenkt war, schlug der Unbekannte ihr unvermittelt ins Gesicht und zerrte an ihrem Einkaufsbeutel, bis die Henkel abrissen. Die Frau geriet ins Straucheln und stürzte.

Der Angreifer flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Brunnenplatz. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen im Gesicht und mit einer Oberschenkelhalsfraktur ins Krankenhaus, wo sie sofort operiert werden musste. Ein Raubkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Fahrradfahrer zwei Seniorinnen die Halsketten entrissen. Die beiden 74- und 89-jährigen Frauen wurden verletzt. Womöglich handelt es sich um einen Serientäter, der es auf den Schmuck und das Geld betagter Damen abgesehen hat. Die Polizei prüft einen Zusammenhang aller Taten.