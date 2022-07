Ein junger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch am Leipziger Platz in Berlin-Mitte niedergestochen worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, soll der 18-Jährige mit einem bisher unbekannten Mann gegen 1.30 Uhr in Streit geraten sein.

Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Unbekannte den jungen Mann mit einem Messer angegriffen haben. Mit Schnittverletzungen am Unterkiefer brachten alarmierte Rettungskräfte den 18-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Berlin: Messerstecher entkommt Richtung Voßstraße

Der Tatverdächtige soll mit seiner weiblichen Begleitung über die Leipziger Straße in Richtung Voßstraße geflüchtet sein. Die Ermittlungen der Polizei Berlin zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Tatgeschehen dauern an.