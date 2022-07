Die Berliner Polizei hat in Berlin-Gesundbrunnen am Donnerstagabend einen Mann festgenommen, der mit einer Axt auf einen anderen Mann losgegangen ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten gegen 21.45 Uhr in der Wollankstraße zwei Männer in Streit, beschimpften und beleidigten sich lautstark.

Einer der beiden stand zunächst auf einem Balkon, der andere vor dem Haus, hieß es. Plötzlich verschwand der eine Mann vom Balkon in seine Wohnung, tauchte wenig später mit einer Axt bewaffnet vor dem Haus auf, lief auf seinen Kontrahenten zu und holte aus.

Zivilpolizisten greifen ein und versuchen, den Axt-Mann zu stoppen

Polizeikräfte in zivil wurden auf die Situation aufmerksam, gaben sich lautstark als Polizei zu erkennen und forderten – mit gezogener Dienstwaffe – den aggressiven Mann auf, die Axt fallen zu lassen. Der überraschte Mann kam der Aufforderung sofort nach und legte sich zudem auf den Boden, so die Polizei. Dem brutalen Streithahn wurde eine Handfessel angelegt.

Laut Polizei waren bereits eine Stunde zuvor der 26-Jährige und der 37-Jährige verbal aneinandergeraten. Dabei soll der Jüngere dem Älteren gedroht haben. Auch hier war es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der 26-Jährige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.