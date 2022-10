Ein 18-Jähriger hat am Samstag offenbar ein illegales Autorennen am Kurfürstendamm veranstaltet. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, wurden Einsatzkräfte am Nachmittag nach Charlottenburg alarmiert.

Gemeinsam mit drei Beifahrern fuhr der junge Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Busspur des Kurfürstendamms in östlicher Richtung. Als er sich einer grünen Fußgängerampel näherte, habe er erst kurz vorher mit einer Gefahrenbremsung angehalten, wodurch Passanten aus Angst davor, angefahren zu werden, zur Seite gesprungen sein sollen. Darüber sollen sich die Insassen des Wagens bevor sie weiterfuhren noch lustig gemacht haben, so die Polizei.

Fahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Anschließend habe der Wagen erneut stark beschleunigt und fuhr davon. Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug in der Bleibtreustraße antreffen. Nach die Insassen identifiziert wurden, konnten Sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen, ihr Wagen wurde beschlagnahmt. Einen Führerschein hatte der Fahrer nicht bei sich.