Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag einen Küchenbrand in Berlin-Schöneberg gelöscht. 16 Anwohner wurden während des Einsatzes in einem BVG-Bus betreut, wie die Retter auf Twitter mitteilten. Demnach ereignete sich der Brand in der Feurigstraße.

Nach Angaben der Leitstelle brach das Feuer kurz nach Mitternacht in einem Hinterhaus im zweiten Stock aus. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, der Einsatz dauerte jedoch bis in die Morgenstunden. Die Feuerwehr war mit 52 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

#Brand in #Schöneberg

In der #Feurigstraße sind 52 Kräfte der @Berliner_Fw bei einem #Wohnungsbrand im Einsatz. 2 Personen wurden in Sicherheit gebracht. 16 Personen werden von #LNA #GW_SAN im @BVG_Bus betreut. #Dominikusstraße teils gesperrt. Aufräumarbeiten dauern an. #GoodJob pic.twitter.com/ckjDAGw2HD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 28, 2021