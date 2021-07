Oranienburg - In einem Waldstück an einer Bunkeranlage bei Oranienburg (Oberhavel) ist eine Leiche entdeckt worden. „Wir haben dort gestern Abend eine leblose Person gefunden“, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Dienstag. Die Identität der Person ist noch nicht geklärt.

Spaziergänger stießen am Montagabend gegen 22 Uhr im Oranienburger Ortsteil Friedrichstal auf den grausigen Fund. Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, weshalb eine Mordkommission ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft Neuruppin seien vor Ort.