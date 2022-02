In einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf ist am Dienstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, eine Leiche entdeckt worden. Obwohl noch nicht eindeutig geklärt sei, ob der Mann Opfer eines Verbrechens wurde, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sicherten in dem Plattenbau an der Leisniger Straße stundenlang Beweismittel. „Eine Sofortobduktion soll nun die Todesursache klären“, sagte der Polizeisprecher der Berliner Zeitung.

Laut einem Bericht der B.Z. war die Feuerwehr am Morgen unter dem Stichwort „Unglücksfall in Wohnung“ der Wohnung in Hellersdorf gerufen worden. Die Einsatzkräfte hätten dort eine leblose Person vorgefunden. Ein Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können. Nach Angaben des Sprechers sei die Identität des Toten bisher noch nicht eindeutig geklärt.