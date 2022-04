Am frühen Donnerstagabend haben in Berlin-Lichtenberg insgesamt 32 Büro-Container Feuer gefangen. Die Feuerwehr wurde um kurz vor 18 Uhr von einem Anrufer zu einer Baustelle in der Bornitzstraße gerufen. Ein Mitarbeiter konnte sich vor Eintreffen der rund 50 Einsatzkräfte in Sicherheit bringen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In der #Bornitzstr. in #Lichtenberg brannten auf einer Baustelle 32 Baucontainer. Der Brand wurde mit 3 C-Rohren im Innen- und Außenangriff gelöscht; Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 52 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 21, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Es seien meterhohe Flammen an dem zweigeschossigen Komplex der Büro-Container zu sehen gewesen. Es hätten vor allem Möbel, Dokumente und Technik gebrannt. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, aber es gebe noch Glutnester, so der Sprecher. Wie hoch der Schaden sei, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, müssen nun Brandermittler der Polizei klären.