Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Folgen eines mutmaßlichen, missglückten Dieseldiebstahls im Lichtenberger Ortsteil Friedrichsfelde beseitigt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2 Uhr in die Gensinger Straße alarmiert. Wie Zeugen berichten, tropfte dort literweise Diesel aus dem Tank eines Lkws, der am Straßenrand geparkt war.

Zuerst vermutete man einen technischen Defekt, heißt es. Wenig später konnte aber eine offenbar absichtliche Manipulation am Tank festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden wohl Diesel-Diebe bei ihrer Tat gestört, brachen ihr Vorgehen ab und flüchteten. Den Tank ließen die bislang unbekannten Täter geöffnet zurück.

Diesel floss in Berliner Abwassersystem

Der Treibstoff wurde durch vorbeifahrende Fahrzeuge weitergetragen oder lief selbstständig durch Nebenstraßen in ein Wohngebiet der Gensinger Straße. Ein Zugang zur Kanalisation soll besonders gesichert worden sein, nachdem dort offenbar auch viele Liter in das Berliner Abwassersystem geflossen waren.

Die Einsatzkräfte konnten das Leck am Tank des Lkws provisorisch schließen und sorgten mit einer Bindemittelsperre, dass nicht weiterer Diesel in die Kanalisation gelangen konnte, so Zeugen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an. Die Kriminalpolizei ermittelt.