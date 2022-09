Im Berliner Ortsteil Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg gingen in der Nacht zu Dienstag mehrere Kellerverschläge in Flammen auf. Wie Reporter von vor Ort berichten, musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in die Falkenberger Chaussee anrücken, um die genaue Brandstelle in den zahlreichen Fluren von Kellerräumen und Tiefgarage zu lokalisieren. Nach ersten Informationen wurden keine Menschen verletzt. Die Anrainer konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben, heißt es. Laut Zeugen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Morris Pudwell Die Berliner Feuerwehr verschafft sich Zugang zur Brandstelle.