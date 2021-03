Berlin - In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einsatz schwer bewaffneter Elitepolizisten im Berliner Bezirk Lichtenberg im Ortsteil Rummelsburg. In der Wönnichstraße soll es am Abend eine Bedrohung mit einer Waffe gegeben haben. Daraufhin wurden Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) an die Einsatzadresse alarmiert.

Die unter anderem mit Sturmgewehren, Pistolen, Blendgranaten, ballistischen Schutzhelmen und einer Ramme ausgerüsteten Elitepolizisten betraten das Haus nach kurzer Einsatzbesprechung. Nach Informationen der Berliner Zeitung stürmte das Spezialeinsatzkommando der Polizei Berlin anschließend eine Wohnung im Hinterhaus des Mehrfamilienhauses. Hier konnten die Beamten einen Mann überwältigen und anschließend festnehmen.

Nachdem die Bedrohungslage geklärt war, übernahm eine Fachkommissariat der Polizei Berlin die Ermittlungen und betrat die gesicherte Wohnung. Der zuvor festgenommene Mann wurde abgeführt.

Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.