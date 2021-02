Berlin - Gegen 22.30 Uhr kam es in der Nacht zu Dienstag an der Kreuzung Landsberger Allee an der Ecke zur Franz-Jacob-Straße in Berlin im Bezirk Lichtenberg zu einem Unfall zwischen einem Ford Fiesta und einem VW Polo. Nach ersten Informationen wurde eine Frau dabei verletzt.

Der VW brach nach dem Zusammenprall noch durch ein Gebüsch und rammte einen parkenden Pkw. Mindestens zwei Insassen aus dem VW Polo entfernten sich vom Unfallort und ließen die verletzte Fahrerin in ihrem Ford einfach zurück.

Polizei nimmt zwei Personen in Krankenhaus fest

Wenig später konnten zwei Personen am Krankenhaus Kaulsdorf durch Polizisten offenbar festgenommen werden. Die Personen wollten ihre Verletzungen nach dem Autounfall behandeln lassen.