Bei einem Streit in Neu-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden. Bisherige Ermittlungen der Berliner Polizei ergaben, dass es sich bei den Opfern um einen Vater und seinen Sohn handelt.

Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen sei der 20-jährige Sohn vor einem Imbiss am Prerower Platz mit mehreren Männern in Streit geraten. Dabei wurde der junge Mann von einem Angreifer mit einem Messer an seinem Unterarm verletzt. Als der 40-jährige Vater des Verletzten dazwischen ging, soll der Tatverdächtige ihm laut Polizei mit dem Messer eine schwere Schnittverletzung am Bauch zugefügt haben.

Eine Frau habe den Tatverdächtigen schließlich weggezogen. Er soll dann in Richtung Zingster Straße geflüchtet ein. Alarmierte Rettungskräfte brachten Vater und Sohn in ein Krankenhaus, wo beide stationär zur weiteren Behandlung aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.