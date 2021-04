Berlin - In der Nacht zu Freitag sind zwei Fahrzeuge in Lichtenberg nahezu vollständig ausgebrannt. Die Autos gingen im Hönower Weg gingen kurz vor Mitternacht in Flammen auf. Zwei weitere Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe parkten, wurden beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei ermittelt.

