Berlin - Gleich dreimal mussten die Retter der Feuerwehr Berlin in der Nacht zu Mittwoch wegen brennender Autos ausrücken. Einsatzorte waren die Bezirke Lichtenrade, Kreuzberg und Lichtenberg. In allen drei Fällen entstand hoher Sachschaden, in allen drei Fällen haben sich die Ermittler der Polizei Berlin eingeschaltet. „In allen Fällen wird nach bisherigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Und weiter: „Brandkommissariate beim Landeskriminalamt haben die weiteren Ermittlungen übernommen.“ Technische Ursachen werden nach Informationen der Berliner Zeitung als Brandursache derzeit ausgeschlossen. In einem Fall fanden die Ermittler Grillanzünder, die auf den Reifen eines der betroffenen Autos abgelegt waren.

Lichtenrade: BMW brennt im Innenraum aus

Gegen kurz vor Mitternacht alarmierten Zeugen die Berliner Feuerwehr an den Lichtenrader Damm in Lichtenrade. Dort brannte eine abgestellte 5er-BMW-Limousine im Innenraum lichterloh. Der Halter gehört offenbar zur Feuerwehr oder unterstützt die Retter zumindest, auf seinem Auto ist ein „#BerlinBrennt“-Aufkleber zu sehen. Er sagte vor Ort, dass sich die hintere rechte Seitenscheibe seines Fahrzeugs wegen eines technischen Defekts nicht schließen ließ. Die Fensteröffnung wurde daher nur provisorisch mit einer Pappe gegen Regen abgesichert.

Morris Pudwell Einsatzkräfte der Feuerwehr Berlin stehen an dem ausgebrannten BMW in Lichtenrade.

Die Polizei geht nun davon aus, dass eine Person etwas Brennbares in den Innenraum geworfen und sich dann entfernt hat. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, dennoch wurde der BMW schwer beschädigt. Der Lichtenrader Damm war während der Löscharbeiten und der anschließenden Spurensicherung zwischen Fehlingstraße und Potsdamer Straße Richtung Kreuzberg vollständig gesperrt. Eine Buslinie war deswegen für mindestens 30 Minuten eingeschränkt.

Kreuzberg: Polizei kann Grillanzünder sicherstellen

Gegen 0.50 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr dann auf einen Parkplatz in Höhe Mehringdamm 28 gerufen. In Sichtweite des Finanzamts Friedrichshain-Kreuzberg, stand ein geparkter SEAT im Heckbereich in Flammen. Auch dieses Autos konnte vor der Feuerwehr gelöscht werden. Ein daneben geparkter Kleinwagen und ein Kleintransporter wurden dennoch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Morris Pudwell Deutlich zu sehen: Auf dem Vorderreifen dieses Fahrzeugs in Kreuzberg liegt eine Platte Grillanzünder. Sie konnte sichergestellt werden.

Bei den anschließenden Ermittlungen dann die Überraschung für die Polizei. Die Kriminalbeamten fanden auf jedem Reifen jeweils eine ganze Platte Grillanzünderwürfel aus Naturholzmehl, die mit Wachs getränkt sind, zu 100 Prozent ökologisch. Weil aber nicht alle dieser Grillanzünder gut brannten, konnten mehrere dieser ökologischen Zündhilfen fürs Grillfeuer nahezu unversehrt sichergestellt worden. Ob sie die Polizei nun zum Täter führen, bleibt abzuwarten.

Lichtenberg: VW Touareg geht in Flammen auf

Gegen 2 Uhr dann der nächste Einsatz wegen eines brennenden Autos. Auf einem Mieterparkplatz an der Landsberger Allee 180 im Berliner Bezirk Lichtenberg (Fennpfuhl) stand ein VW Touareg in Flammen.

Morris Pudwell Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Berlin nähert sich dem brennenden Fahrzeug in Lichtenberg und versucht, es zu löschen.

Der VW brannte vollständig aus. Auch ein daneben geparkter Kleinwagen wurde durch die starke Hitze massiv beschädigt. Wie auch in den anderen Fällen in der Nacht zu Mittwoch hat ein Fachkommissariat der Berliner Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Fahnder gehen auch in diesem Fall von Brandstiftung aus.