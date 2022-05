In einer Bäckerei in Lychen im Landkreis Uckermark hat es eine heftige Explosion gegeben, dabei wurde eine 55-jährige Mitarbeiterin schwer verletzt. Das Gebäude im Stadtzentrum sei am Freitagmorgen völlig zerstört worden, es gebe nur noch einen Schuttberg, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost. Vier Nachbarhäuser mit insgesamt 15 Bewohnern mussten evakuiert werden.

Die im Gesicht verletzte Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen. Der RBB berichtet, dass es sich bei der Explosion um eine Gasexplosion gehandelt habe. Die Polizei meldet aber, dass dies nur eine mögliche Ursache sei. Die Ermittlungen würden noch laufen. Laut Bild-Zeitung kam es zu dem Unglück, als die 55-jährige Bäckerei-Angestellte um 5 Uhr morgens den Lichtschalter betätigte.

Katastrophenschutz im Einsatz

Die Arbeiten von Feuerwehr und Katastrophenschutz liefen am Vormittag noch. Spürhunde sollten in den Trümmern nach weiteren Menschen suchen. Die benachbarten Gebäude müssten überprüft werden, um festzustellen, ob sie noch bewohnbar sind, hieß es.

Die Ortsdurchfahrt in Lychen ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Lastwagen und der gesamte weitere Fahrzeugverkehr müssen die Ortschaft umfahren.